通貨 / HYDR
HYDR: Global X Hydrogen ETF
34.03 USD 1.51 (4.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HYDRの今日の為替レートは、4.64%変化しました。日中、通貨は1あたり32.74の安値と34.32の高値で取引されました。
Global X Hydrogen ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
32.74 34.32
1年のレンジ
14.94 34.32
- 以前の終値
- 32.52
- 始値
- 33.68
- 買値
- 34.03
- 買値
- 34.33
- 安値
- 32.74
- 高値
- 34.32
- 出来高
- 193
- 1日の変化
- 4.64%
- 1ヶ月の変化
- 33.19%
- 6ヶ月の変化
- 99.24%
- 1年の変化
- 36.28%
