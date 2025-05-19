クォートセクション
通貨 / HYDR
HYDR: Global X Hydrogen ETF

34.03 USD 1.51 (4.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HYDRの今日の為替レートは、4.64%変化しました。日中、通貨は1あたり32.74の安値と34.32の高値で取引されました。

Global X Hydrogen ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.74 34.32
1年のレンジ
14.94 34.32
以前の終値
32.52
始値
33.68
買値
34.03
買値
34.33
安値
32.74
高値
34.32
出来高
193
1日の変化
4.64%
1ヶ月の変化
33.19%
6ヶ月の変化
99.24%
1年の変化
36.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K