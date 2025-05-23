통화 / HYDR
HYDR: Global X Hydrogen ETF
34.48 USD 0.45 (1.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HYDR 환율이 오늘 1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.03이고 고가는 34.98이었습니다.
Global X Hydrogen ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HYDR News
- Inside the Recent Rally in Hydrogen ETFs
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- Hydrogen ETF (HYDR) Hits New 52-Week High
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.01%
- The Next Big Theme: August 2025
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Plug Power, Allied Green Expand Partnership With New Uzbekistan Deal - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- Plug Power's Record Hydrogen Output In Georgia Signals Growth Potential - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- The Next Big Theme: May 2025
일일 변동 비율
34.03 34.98
년간 변동
14.94 34.98
- 이전 종가
- 34.03
- 시가
- 34.43
- Bid
- 34.48
- Ask
- 34.78
- 저가
- 34.03
- 고가
- 34.98
- 볼륨
- 96
- 일일 변동
- 1.32%
- 월 변동
- 34.95%
- 6개월 변동
- 101.87%
- 년간 변동율
- 38.09%
20 9월, 토요일