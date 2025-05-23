Währungen / HYDR
HYDR: Global X Hydrogen ETF
34.24 USD 0.21 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYDR hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.03 bis zu einem Hoch von 34.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Hydrogen ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HYDR News
- Inside the Recent Rally in Hydrogen ETFs
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- Hydrogen ETF (HYDR) Hits New 52-Week High
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.01%
- The Next Big Theme: August 2025
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Plug Power, Allied Green Expand Partnership With New Uzbekistan Deal - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- Plug Power's Record Hydrogen Output In Georgia Signals Growth Potential - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- The Next Big Theme: May 2025
Tagesspanne
34.03 34.98
Jahresspanne
14.94 34.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.03
- Eröffnung
- 34.43
- Bid
- 34.24
- Ask
- 34.54
- Tief
- 34.03
- Hoch
- 34.98
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- 34.01%
- 6-Monatsänderung
- 100.47%
- Jahresänderung
- 37.12%
