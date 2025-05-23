Валюты / HYDR
HYDR: Global X Hydrogen ETF
34.48 USD 0.45 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HYDR за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.03, а максимальная — 34.98.
Следите за динамикой Global X Hydrogen ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HYDR
- Inside the Recent Rally in Hydrogen ETFs
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- Hydrogen ETF (HYDR) Hits New 52-Week High
- The Next Big Theme: August 2025
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Plug Power, Allied Green Expand Partnership With New Uzbekistan Deal - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- Plug Power's Record Hydrogen Output In Georgia Signals Growth Potential - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- The Next Big Theme: May 2025
Дневной диапазон
34.03 34.98
Годовой диапазон
14.94 34.98
- Предыдущее закрытие
- 34.03
- Open
- 34.43
- Bid
- 34.48
- Ask
- 34.78
- Low
- 34.03
- High
- 34.98
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- 1.32%
- Месячное изменение
- 34.95%
- 6-месячное изменение
- 101.87%
- Годовое изменение
- 38.09%
21 сентября, воскресенье