КотировкиРазделы
Валюты / HYDR
Назад в Рынок акций США

HYDR: Global X Hydrogen ETF

34.48 USD 0.45 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HYDR за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.03, а максимальная — 34.98.

Следите за динамикой Global X Hydrogen ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HYDR

Дневной диапазон
34.03 34.98
Годовой диапазон
14.94 34.98
Предыдущее закрытие
34.03
Open
34.43
Bid
34.48
Ask
34.78
Low
34.03
High
34.98
Объем
96
Дневное изменение
1.32%
Месячное изменение
34.95%
6-месячное изменение
101.87%
Годовое изменение
38.09%
21 сентября, воскресенье