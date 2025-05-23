货币 / HYDR
HYDR: Global X Hydrogen ETF
34.48 USD 0.45 (1.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HYDR汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点34.03和高点34.98进行交易。
关注Global X Hydrogen ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HYDR新闻
- Inside the Recent Rally in Hydrogen ETFs
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- Hydrogen ETF (HYDR) Hits New 52-Week High
- The Next Big Theme: August 2025
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Plug Power, Allied Green Expand Partnership With New Uzbekistan Deal - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- Plug Power's Record Hydrogen Output In Georgia Signals Growth Potential - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- The Next Big Theme: May 2025
日范围
34.03 34.98
年范围
14.94 34.98
- 前一天收盘价
- 34.03
- 开盘价
- 34.43
- 卖价
- 34.48
- 买价
- 34.78
- 最低价
- 34.03
- 最高价
- 34.98
- 交易量
- 96
- 日变化
- 1.32%
- 月变化
- 34.95%
- 6个月变化
- 101.87%
- 年变化
- 38.09%
21 九月, 星期日