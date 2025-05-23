报价部分
货币 / HYDR
回到股票

HYDR: Global X Hydrogen ETF

34.48 USD 0.45 (1.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HYDR汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点34.03和高点34.98进行交易。

关注Global X Hydrogen ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYDR新闻

日范围
34.03 34.98
年范围
14.94 34.98
前一天收盘价
34.03
开盘价
34.43
卖价
34.48
买价
34.78
最低价
34.03
最高价
34.98
交易量
96
日变化
1.32%
月变化
34.95%
6个月变化
101.87%
年变化
38.09%
21 九月, 星期日