HYDR: Global X Hydrogen ETF
34.48 USD 0.45 (1.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HYDR a changé de 1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.03 et à un maximum de 34.98.
Suivez la dynamique Global X Hydrogen ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYDR Nouvelles
- Inside the Recent Rally in Hydrogen ETFs
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- Hydrogen ETF (HYDR) Hits New 52-Week High
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.01%
- The Next Big Theme: August 2025
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- The Next Big Theme: June 2025
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Plug Power, Allied Green Expand Partnership With New Uzbekistan Deal - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- Plug Power's Record Hydrogen Output In Georgia Signals Growth Potential - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- The Next Big Theme: May 2025
Range quotidien
34.03 34.98
Range Annuel
14.94 34.98
- Clôture Précédente
- 34.03
- Ouverture
- 34.43
- Bid
- 34.48
- Ask
- 34.78
- Plus Bas
- 34.03
- Plus Haut
- 34.98
- Volume
- 96
- Changement quotidien
- 1.32%
- Changement Mensuel
- 34.95%
- Changement à 6 Mois
- 101.87%
- Changement Annuel
- 38.09%
20 septembre, samedi