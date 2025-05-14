Divisas / HYDR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HYDR: Global X Hydrogen ETF
32.52 USD 2.34 (7.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HYDR de hoy ha cambiado un 7.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.46, mientras que el máximo ha alcanzado 32.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Hydrogen ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYDR News
- Hydrogen ETF (HYDR) Hits New 52-Week High
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index unchanged
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.96%
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.76%
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.35%
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.45%
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.01%
- The Next Big Theme: August 2025
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.12%
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 1.18%
- The Next Big Theme: June 2025
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.22%
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 0.41%
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 1.66%
- Plug Power, Allied Green Expand Partnership With New Uzbekistan Deal - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index unchanged
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index unchanged
- Plug Power's Record Hydrogen Output In Georgia Signals Growth Potential - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
- The Next Big Theme: May 2025
- Russia stocks lower at close of trade; MOEX Russia Index down 0.75%
- Russia stocks higher at close of trade; MOEX Russia Index up 1.50%
- JP Morgan Signals Caution On Plug Power's Near-Term Challenges, Withdraws Price Forecast - Plug Power (NASDAQ:PLUG)
Rango diario
30.46 32.57
Rango anual
14.94 32.57
- Cierres anteriores
- 30.18
- Open
- 30.58
- Bid
- 32.52
- Ask
- 32.82
- Low
- 30.46
- High
- 32.57
- Volumen
- 216
- Cambio diario
- 7.75%
- Cambio mensual
- 27.28%
- Cambio a 6 meses
- 90.40%
- Cambio anual
- 30.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B