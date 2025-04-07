通貨 / HOMB
HOMB: Home BancShares Inc
29.76 USD 0.59 (2.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOMBの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり29.10の安値と29.85の高値で取引されました。
Home BancShares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HOMB News
1日のレンジ
29.10 29.85
1年のレンジ
24.22 32.91
- 以前の終値
- 29.17
- 始値
- 29.33
- 買値
- 29.76
- 買値
- 30.06
- 安値
- 29.10
- 高値
- 29.85
- 出来高
- 1.227 K
- 1日の変化
- 2.02%
- 1ヶ月の変化
- 1.16%
- 6ヶ月の変化
- 6.40%
- 1年の変化
- 10.59%
