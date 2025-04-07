クォートセクション
HOMB
HOMB: Home BancShares Inc

29.76 USD 0.59 (2.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HOMBの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり29.10の安値と29.85の高値で取引されました。

Home BancShares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.10 29.85
1年のレンジ
24.22 32.91
以前の終値
29.17
始値
29.33
買値
29.76
買値
30.06
安値
29.10
高値
29.85
出来高
1.227 K
1日の変化
2.02%
1ヶ月の変化
1.16%
6ヶ月の変化
6.40%
1年の変化
10.59%
