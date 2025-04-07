货币 / HOMB
HOMB: Home BancShares Inc
29.46 USD 0.52 (1.80%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOMB汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点29.08和高点29.55进行交易。
关注Home BancShares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOMB新闻
- Home BancShares: Maintaining A Buy Rating Despite Some Headwinds (NYSE:HOMB)
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Home BancShares (HOMB) is a Great Dividend Stock Right Now
- Why Home BancShares (HOMB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Home BancShares (HOMB) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Home BancShares declares $0.20 quarterly dividend
- Home Bancshares Posts Record Q2 Results
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Home BancShares (HOMB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Home Bancshares stock price target raised to $32 from $30 at KBW
- Home Bancshares stock price target raised to $30 from $28 at Citi
- Home BancShares, Inc. (HOMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Home BancShares earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Home BancShares (HOMB) Meets Q2 Earnings Estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Home BancShares: Why I'm Resisting An Upgrade (NYSE:HOMB)
- Home BancShares: Upgrading To Buy Following The Recent Stock Price Decline (NYSE:HOMB)
- Home BancShares, Inc. Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Home BancShares, Inc. (HOMB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Home BancShares (HOMB) Stock Stays A Hold For Me Ahead Of Q1 Earnings
- First Horizon: Better Banks Available At This Valuation (NYSE:FHN)
日范围
29.08 29.55
年范围
24.22 32.91
- 前一天收盘价
- 28.94
- 开盘价
- 29.10
- 卖价
- 29.46
- 买价
- 29.76
- 最低价
- 29.08
- 最高价
- 29.55
- 交易量
- 249
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- 5.33%
- 年变化
- 9.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值