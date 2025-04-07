Валюты / HOMB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HOMB: Home BancShares Inc
28.94 USD 0.44 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOMB за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.78, а максимальная — 29.34.
Следите за динамикой Home BancShares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HOMB
- Home BancShares: Maintaining A Buy Rating Despite Some Headwinds (NYSE:HOMB)
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Home BancShares (HOMB) is a Great Dividend Stock Right Now
- Why Home BancShares (HOMB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Home BancShares (HOMB) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Home BancShares declares $0.20 quarterly dividend
- Home Bancshares Posts Record Q2 Results
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Home BancShares (HOMB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Home Bancshares stock price target raised to $32 from $30 at KBW
- Home Bancshares stock price target raised to $30 from $28 at Citi
- Home BancShares, Inc. (HOMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Home BancShares earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Home BancShares (HOMB) Meets Q2 Earnings Estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Home BancShares: Why I'm Resisting An Upgrade (NYSE:HOMB)
- Home BancShares: Upgrading To Buy Following The Recent Stock Price Decline (NYSE:HOMB)
- Home BancShares, Inc. Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Home BancShares, Inc. (HOMB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Home BancShares (HOMB) Stock Stays A Hold For Me Ahead Of Q1 Earnings
- First Horizon: Better Banks Available At This Valuation (NYSE:FHN)
Дневной диапазон
28.78 29.34
Годовой диапазон
24.22 32.91
- Предыдущее закрытие
- 29.38
- Open
- 29.34
- Bid
- 28.94
- Ask
- 29.24
- Low
- 28.78
- High
- 29.34
- Объем
- 1.001 K
- Дневное изменение
- -1.50%
- Месячное изменение
- -1.63%
- 6-месячное изменение
- 3.47%
- Годовое изменение
- 7.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.