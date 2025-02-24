通貨 / FRSX
FRSX: Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares
2.08 USD 0.02 (0.97%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRSXの今日の為替レートは、0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり2.07の安値と2.15の高値で取引されました。
Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FRSX News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Foresight Autonomous stock hits 52-week low at $0.52
- Foresight Unit Eye-Net's V2X Tech Achieves Euro NCAP Compliance: Details - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX)
- Why Is Penny Stock Foresight Autonomous Gaining Today? - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
1日のレンジ
2.07 2.15
1年のレンジ
0.31 2.74
- 以前の終値
- 2.06
- 始値
- 2.09
- 買値
- 2.08
- 買値
- 2.38
- 安値
- 2.07
- 高値
- 2.15
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- 0.97%
- 1ヶ月の変化
- -12.24%
- 6ヶ月の変化
- 210.45%
- 1年の変化
- 197.14%
