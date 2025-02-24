QuotazioniSezioni
Valute / FRSX
Tornare a Azioni

FRSX: Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares

2.07 USD 0.01 (0.48%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRSX ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.06 e ad un massimo di 2.11.

Segui le dinamiche di Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRSX News

Intervallo Giornaliero
2.06 2.11
Intervallo Annuale
0.31 2.74
Chiusura Precedente
2.08
Apertura
2.07
Bid
2.07
Ask
2.37
Minimo
2.06
Massimo
2.11
Volume
53
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
-12.66%
Variazione Semestrale
208.96%
Variazione Annuale
195.71%
20 settembre, sabato