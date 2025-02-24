Valute / FRSX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FRSX: Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares
2.07 USD 0.01 (0.48%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRSX ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.06 e ad un massimo di 2.11.
Segui le dinamiche di Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRSX News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Foresight Autonomous stock hits 52-week low at $0.52
- Foresight Unit Eye-Net's V2X Tech Achieves Euro NCAP Compliance: Details - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX)
- Why Is Penny Stock Foresight Autonomous Gaining Today? - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Intervallo Giornaliero
2.06 2.11
Intervallo Annuale
0.31 2.74
- Chiusura Precedente
- 2.08
- Apertura
- 2.07
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Minimo
- 2.06
- Massimo
- 2.11
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- -12.66%
- Variazione Semestrale
- 208.96%
- Variazione Annuale
- 195.71%
20 settembre, sabato