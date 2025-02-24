Валюты / FRSX
FRSX: Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares
2.09 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRSX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.06, а максимальная — 2.13.
Следите за динамикой Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FRSX
Дневной диапазон
2.06 2.13
Годовой диапазон
0.31 2.74
- Предыдущее закрытие
- 2.09
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.06
- High
- 2.13
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -11.81%
- 6-месячное изменение
- 211.94%
- Годовое изменение
- 198.57%
