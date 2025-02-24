Währungen / FRSX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FRSX: Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares
2.07 USD 0.01 (0.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRSX hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.07 bis zu einem Hoch von 2.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRSX News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Foresight Autonomous stock hits 52-week low at $0.52
- Foresight Unit Eye-Net's V2X Tech Achieves Euro NCAP Compliance: Details - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX)
- Why Is Penny Stock Foresight Autonomous Gaining Today? - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Tagesspanne
2.07 2.07
Jahresspanne
0.31 2.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.08
- Eröffnung
- 2.07
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Tief
- 2.07
- Hoch
- 2.07
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- -12.66%
- 6-Monatsänderung
- 208.96%
- Jahresänderung
- 195.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K