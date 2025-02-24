Divisas / FRSX
FRSX: Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares
2.06 USD 0.03 (1.44%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FRSX de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.04, mientras que el máximo ha alcanzado 2.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FRSX News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Foresight Autonomous stock hits 52-week low at $0.52
- Foresight Unit Eye-Net's V2X Tech Achieves Euro NCAP Compliance: Details - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX)
- Why Is Penny Stock Foresight Autonomous Gaining Today? - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Rango diario
2.04 2.14
Rango anual
0.31 2.74
- Cierres anteriores
- 2.09
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.06
- Ask
- 2.36
- Low
- 2.04
- High
- 2.14
- Volumen
- 104
- Cambio diario
- -1.44%
- Cambio mensual
- -13.08%
- Cambio a 6 meses
- 207.46%
- Cambio anual
- 194.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B