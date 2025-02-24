통화 / FRSX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FRSX: Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares
2.07 USD 0.01 (0.48%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FRSX 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.06이고 고가는 2.11이었습니다.
Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRSX News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Foresight Autonomous stock hits 52-week low at $0.52
- Foresight Unit Eye-Net's V2X Tech Achieves Euro NCAP Compliance: Details - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX)
- Why Is Penny Stock Foresight Autonomous Gaining Today? - Foresight Autonomous (NASDAQ:FRSX), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
일일 변동 비율
2.06 2.11
년간 변동
0.31 2.74
- 이전 종가
- 2.08
- 시가
- 2.07
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- 저가
- 2.06
- 고가
- 2.11
- 볼륨
- 53
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- -12.66%
- 6개월 변동
- 208.96%
- 년간 변동율
- 195.71%
20 9월, 토요일