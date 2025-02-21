通貨 / FET
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FET: Forum Energy Technologies Inc
27.41 USD 0.96 (3.63%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FETの今日の為替レートは、3.63%変化しました。日中、通貨は1あたり26.25の安値と27.41の高値で取引されました。
Forum Energy Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FET News
- フォーラム・エナジー、ウォータータワー対談：戦略的成長とキャッシュフロー重視
- Forum Energy at Water Tower Chat: Strategic Growth and Cash Flow Focus
- Forum Energy: Asset Light Model That Benefits From Interest Rate Decreases (NYSE:FET)
- Earnings call transcript: Forum Energy Q2 2025 sees robust growth
- Forum Energy earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Forum Energy Technologies (FET) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Why Forum Energy Technologies Stock Skyrocketed by 32% in June
- Forum Energy Technologies Announces Appointment of Messrs. Aron H. Marquez and Mark W. Smith
- Indonesian navy orders submarine rescue vehicle system from FET
- Forum Energy Technologies to Present at the Sidoti Virtual Small Cap Conference
- Bull Flag Pattern Tips FET For $9.33 Price Target – Details
- Oil Bulls Should Pay Close Attention To Forum Energy Technologies (NYSE:FET)
- Forum Energy Technologies, Inc. (FET) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
26.25 27.41
1年のレンジ
12.78 27.68
- 以前の終値
- 26.45
- 始値
- 26.35
- 買値
- 27.41
- 買値
- 27.71
- 安値
- 26.25
- 高値
- 27.41
- 出来高
- 657
- 1日の変化
- 3.63%
- 1ヶ月の変化
- 5.67%
- 6ヶ月の変化
- 36.16%
- 1年の変化
- 78.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K