시세섹션
통화 / FET
주식로 돌아가기

FET: Forum Energy Technologies Inc

26.32 USD 1.09 (3.98%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FET 환율이 오늘 -3.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.28이고 고가는 27.32이었습니다.

Forum Energy Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FET News

일일 변동 비율
26.28 27.32
년간 변동
12.78 27.68
이전 종가
27.41
시가
27.32
Bid
26.32
Ask
26.62
저가
26.28
고가
27.32
볼륨
156
일일 변동
-3.98%
월 변동
1.46%
6개월 변동
30.75%
년간 변동율
71.35%
20 9월, 토요일