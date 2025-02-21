Devises / FET
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FET: Forum Energy Technologies Inc
26.32 USD 1.09 (3.98%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FET a changé de -3.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.28 et à un maximum de 27.32.
Suivez la dynamique Forum Energy Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FET Nouvelles
- La directrice de Forum Energy Technologies Leslie A. Beyer quitte le conseil d’administration
- Forum Energy au Water Tower Chat : Croissance stratégique et focus sur les flux de trésorerie
- Forum Energy at Water Tower Chat: Strategic Growth and Cash Flow Focus
- Forum Energy: Asset Light Model That Benefits From Interest Rate Decreases (NYSE:FET)
- Earnings call transcript: Forum Energy Q2 2025 sees robust growth
- Forum Energy earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Forum Energy Technologies (FET) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Why Forum Energy Technologies Stock Skyrocketed by 32% in June
- Forum Energy Technologies Announces Appointment of Messrs. Aron H. Marquez and Mark W. Smith
- Indonesian navy orders submarine rescue vehicle system from FET
- Forum Energy Technologies to Present at the Sidoti Virtual Small Cap Conference
- Bull Flag Pattern Tips FET For $9.33 Price Target – Details
- Oil Bulls Should Pay Close Attention To Forum Energy Technologies (NYSE:FET)
- Forum Energy Technologies, Inc. (FET) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
26.28 27.32
Range Annuel
12.78 27.68
- Clôture Précédente
- 27.41
- Ouverture
- 27.32
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Plus Bas
- 26.28
- Plus Haut
- 27.32
- Volume
- 156
- Changement quotidien
- -3.98%
- Changement Mensuel
- 1.46%
- Changement à 6 Mois
- 30.75%
- Changement Annuel
- 71.35%
20 septembre, samedi