Währungen / FET
FET: Forum Energy Technologies Inc
27.10 USD 0.31 (1.13%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FET hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.82 bis zu einem Hoch von 27.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forum Energy Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FET News
Tagesspanne
26.82 27.32
Jahresspanne
12.78 27.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.41
- Eröffnung
- 27.32
- Bid
- 27.10
- Ask
- 27.40
- Tief
- 26.82
- Hoch
- 27.32
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- 4.47%
- 6-Monatsänderung
- 34.62%
- Jahresänderung
- 76.43%
