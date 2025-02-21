KurseKategorien
Währungen / FET
FET: Forum Energy Technologies Inc

27.10 USD 0.31 (1.13%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FET hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.82 bis zu einem Hoch von 27.32 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
26.82 27.32
Jahresspanne
12.78 27.68
Vorheriger Schlusskurs
27.41
Eröffnung
27.32
Bid
27.10
Ask
27.40
Tief
26.82
Hoch
27.32
Volumen
13
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
4.47%
6-Monatsänderung
34.62%
Jahresänderung
76.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K