Валюты / FET
FET: Forum Energy Technologies Inc
26.50 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FET за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.30, а максимальная — 26.95.
Следите за динамикой Forum Energy Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FET
Дневной диапазон
26.30 26.95
Годовой диапазон
12.78 27.68
- Предыдущее закрытие
- 26.51
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.50
- Ask
- 26.80
- Low
- 26.30
- High
- 26.95
- Объем
- 432
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 31.64%
- Годовое изменение
- 72.53%
