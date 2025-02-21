КотировкиРазделы
Валюты / FET
Назад в Рынок акций США

FET: Forum Energy Technologies Inc

26.50 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FET за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.30, а максимальная — 26.95.

Следите за динамикой Forum Energy Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FET

Дневной диапазон
26.30 26.95
Годовой диапазон
12.78 27.68
Предыдущее закрытие
26.51
Open
26.85
Bid
26.50
Ask
26.80
Low
26.30
High
26.95
Объем
432
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
2.16%
6-месячное изменение
31.64%
Годовое изменение
72.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.