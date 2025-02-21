货币 / FET
FET: Forum Energy Technologies Inc
27.00 USD 0.50 (1.89%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FET汇率已更改1.89%。当日，交易品种以低点26.44和高点27.25进行交易。
关注Forum Energy Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FET新闻
日范围
26.44 27.25
年范围
12.78 27.68
- 前一天收盘价
- 26.50
- 开盘价
- 26.84
- 卖价
- 27.00
- 买价
- 27.30
- 最低价
- 26.44
- 最高价
- 27.25
- 交易量
- 339
- 日变化
- 1.89%
- 月变化
- 4.09%
- 6个月变化
- 34.13%
- 年变化
- 75.78%
