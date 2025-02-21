Divisas / FET
FET: Forum Energy Technologies Inc
26.45 USD 0.05 (0.19%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FET de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.33, mientras que el máximo ha alcanzado 27.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Forum Energy Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FET News
Rango diario
26.33 27.42
Rango anual
12.78 27.68
- Cierres anteriores
- 26.50
- Open
- 26.84
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Low
- 26.33
- High
- 27.42
- Volumen
- 636
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 1.97%
- Cambio a 6 meses
- 31.40%
- Cambio anual
- 72.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B