通貨 / FCBC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock
37.60 USD 0.92 (2.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FCBCの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり36.69の安値と37.74の高値で取引されました。
First Community Bankshares Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCBC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- First community bancshares CFO buys $5,400 in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- First Community Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- First Community Bankshares reports Q2 net income of $12.25 million
- First Community to acquire Hometown Bancshares in $41.5 million deal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
1日のレンジ
36.69 37.74
1年のレンジ
32.81 49.02
- 以前の終値
- 36.68
- 始値
- 36.69
- 買値
- 37.60
- 買値
- 37.90
- 安値
- 36.69
- 高値
- 37.74
- 出来高
- 128
- 1日の変化
- 2.51%
- 1ヶ月の変化
- -0.03%
- 6ヶ月の変化
- -0.40%
- 1年の変化
- -10.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K