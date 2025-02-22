クォートセクション
通貨 / FCBC
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock

37.60 USD 0.92 (2.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FCBCの今日の為替レートは、2.51%変化しました。日中、通貨は1あたり36.69の安値と37.74の高値で取引されました。

First Community Bankshares Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
36.69 37.74
1年のレンジ
32.81 49.02
以前の終値
36.68
始値
36.69
買値
37.60
買値
37.90
安値
36.69
高値
37.74
出来高
128
1日の変化
2.51%
1ヶ月の変化
-0.03%
6ヶ月の変化
-0.40%
1年の変化
-10.90%
