FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock

36.41 USD 0.66 (1.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FCBC за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.25, а максимальная — 37.44.

Следите за динамикой First Community Bankshares Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
36.25 37.44
Годовой диапазон
32.81 49.02
Предыдущее закрытие
37.07
Open
37.44
Bid
36.41
Ask
36.71
Low
36.25
High
37.44
Объем
76
Дневное изменение
-1.78%
Месячное изменение
-3.19%
6-месячное изменение
-3.55%
Годовое изменение
-13.72%
