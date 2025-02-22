Валюты / FCBC
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock
36.41 USD 0.66 (1.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCBC за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.25, а максимальная — 37.44.
Следите за динамикой First Community Bankshares Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.25 37.44
Годовой диапазон
32.81 49.02
- Предыдущее закрытие
- 37.07
- Open
- 37.44
- Bid
- 36.41
- Ask
- 36.71
- Low
- 36.25
- High
- 37.44
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -1.78%
- Месячное изменение
- -3.19%
- 6-месячное изменение
- -3.55%
- Годовое изменение
- -13.72%
