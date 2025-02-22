시세섹션
통화 / FCBC
주식로 돌아가기

FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock

36.38 USD 1.22 (3.24%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FCBC 환율이 오늘 -3.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.38이고 고가는 37.74이었습니다.

First Community Bankshares Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCBC News

일일 변동 비율
36.38 37.74
년간 변동
32.81 49.02
이전 종가
37.60
시가
37.60
Bid
36.38
Ask
36.68
저가
36.38
고가
37.74
볼륨
190
일일 변동
-3.24%
월 변동
-3.27%
6개월 변동
-3.63%
년간 변동율
-13.79%
20 9월, 토요일