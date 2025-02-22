QuotazioniSezioni
Valute / FCBC
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock

36.38 USD 1.22 (3.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCBC ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.38 e ad un massimo di 37.74.

Segui le dinamiche di First Community Bankshares Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
36.38 37.74
Intervallo Annuale
32.81 49.02
Chiusura Precedente
37.60
Apertura
37.60
Bid
36.38
Ask
36.68
Minimo
36.38
Massimo
37.74
Volume
190
Variazione giornaliera
-3.24%
Variazione Mensile
-3.27%
Variazione Semestrale
-3.63%
Variazione Annuale
-13.79%
