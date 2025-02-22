Valute / FCBC
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock
36.38 USD 1.22 (3.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCBC ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.38 e ad un massimo di 37.74.
Segui le dinamiche di First Community Bankshares Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FCBC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- First community bancshares CFO buys $5,400 in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- First Community Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- First Community Bankshares reports Q2 net income of $12.25 million
- First Community to acquire Hometown Bancshares in $41.5 million deal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Intervallo Giornaliero
36.38 37.74
Intervallo Annuale
32.81 49.02
- Chiusura Precedente
- 37.60
- Apertura
- 37.60
- Bid
- 36.38
- Ask
- 36.68
- Minimo
- 36.38
- Massimo
- 37.74
- Volume
- 190
- Variazione giornaliera
- -3.24%
- Variazione Mensile
- -3.27%
- Variazione Semestrale
- -3.63%
- Variazione Annuale
- -13.79%
20 settembre, sabato