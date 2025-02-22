货币 / FCBC
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock
37.01 USD 0.60 (1.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FCBC汇率已更改1.65%。当日，交易品种以低点36.55和高点37.13进行交易。
关注First Community Bankshares Inc - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FCBC新闻
日范围
36.55 37.13
年范围
32.81 49.02
- 前一天收盘价
- 36.41
- 开盘价
- 36.75
- 卖价
- 37.01
- 买价
- 37.31
- 最低价
- 36.55
- 最高价
- 37.13
- 交易量
- 38
- 日变化
- 1.65%
- 月变化
- -1.60%
- 6个月变化
- -1.96%
- 年变化
- -12.30%
