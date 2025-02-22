KurseKategorien
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock

37.60 USD 0.92 (2.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCBC hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.69 bis zu einem Hoch von 37.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Community Bankshares Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.69 37.74
Jahresspanne
32.81 49.02
Vorheriger Schlusskurs
36.68
Eröffnung
36.69
Bid
37.60
Ask
37.90
Tief
36.69
Hoch
37.74
Volumen
128
Tagesänderung
2.51%
Monatsänderung
-0.03%
6-Monatsänderung
-0.40%
Jahresänderung
-10.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K