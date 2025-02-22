Währungen / FCBC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FCBC: First Community Bankshares Inc - Common Stock
37.60 USD 0.92 (2.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCBC hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.69 bis zu einem Hoch von 37.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Community Bankshares Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCBC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- First community bancshares CFO buys $5,400 in shares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- First Community Bancshares earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- First Community Bankshares reports Q2 net income of $12.25 million
- First Community to acquire Hometown Bancshares in $41.5 million deal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
36.69 37.74
Jahresspanne
32.81 49.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.68
- Eröffnung
- 36.69
- Bid
- 37.60
- Ask
- 37.90
- Tief
- 36.69
- Hoch
- 37.74
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- 2.51%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- -0.40%
- Jahresänderung
- -10.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K