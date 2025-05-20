通貨 / EVTC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVTC: Evertec Inc
33.85 USD 0.12 (0.36%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVTCの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり33.52の安値と33.98の高値で取引されました。
Evertec Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVTC News
- EVTC vs. RBA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Evertec reports unauthorized transactions at Brazilian subsidiary Sinqia
- Are Investors Undervaluing Evertec (EVTC) Right Now?
- Hackers Target Evertec’s Sinqia in $77 Million Pix Breach, HSBC Among Banks Hit - TipRanks.com
- Has Evertec (EVTC) Outpaced Other Business Services Stocks This Year?
- EVTC vs. RBA: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Evertec to acquire 75% stake in Brazil’s Tecnobank for $144 million
- All You Need to Know About Evertec (EVTC) Rating Upgrade to Strong Buy
- Is Evertec (EVTC) Stock Undervalued Right Now?
- EVTC or RBA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Global Payments Q2 Earnings Beat on Issuer Solutions Strength
- Is Digi Power X Inc. (DGXX) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 6th
- EVERTEC, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EVTC)
- EVERTEC, Inc. (EVTC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evertec (EVTC) Q2 Revenue Jumps 8%
- Compared to Estimates, Evertec (EVTC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Evertec (EVTC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Evertec (EVTC) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Will Evertec (EVTC) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Evertec director Polak sells $80k in shares
- Evertec stock rating reiterated at outperform by William Blair
- EVERTEC reports results of annual stockholder meeting
- Evertec stock hits 52-week high at $38.32 amid steady growth
1日のレンジ
33.52 33.98
1年のレンジ
31.41 38.38
- 以前の終値
- 33.73
- 始値
- 33.86
- 買値
- 33.85
- 買値
- 34.15
- 安値
- 33.52
- 高値
- 33.98
- 出来高
- 316
- 1日の変化
- 0.36%
- 1ヶ月の変化
- -4.13%
- 6ヶ月の変化
- -7.46%
- 1年の変化
- 0.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K