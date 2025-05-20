Валюты / EVTC
EVTC: Evertec Inc
33.45 USD 0.34 (1.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVTC за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.00, а максимальная — 33.45.
Следите за динамикой Evertec Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
33.00 33.45
Годовой диапазон
31.41 38.38
- Предыдущее закрытие
- 33.11
- Open
- 33.19
- Bid
- 33.45
- Ask
- 33.75
- Low
- 33.00
- High
- 33.45
- Объем
- 331
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- -5.27%
- 6-месячное изменение
- -8.56%
- Годовое изменение
- -0.45%
