货币 / EVTC
EVTC: Evertec Inc
33.96 USD 0.51 (1.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVTC汇率已更改1.52%。当日，交易品种以低点33.35和高点34.14进行交易。
关注Evertec Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVTC新闻
日范围
33.35 34.14
年范围
31.41 38.38
- 前一天收盘价
- 33.45
- 开盘价
- 33.35
- 卖价
- 33.96
- 买价
- 34.26
- 最低价
- 33.35
- 最高价
- 34.14
- 交易量
- 96
- 日变化
- 1.52%
- 月变化
- -3.82%
- 6个月变化
- -7.16%
- 年变化
- 1.07%
