Devises / EVTC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EVTC: Evertec Inc
33.66 USD 0.19 (0.56%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EVTC a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.42 et à un maximum de 33.97.
Suivez la dynamique Evertec Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVTC Nouvelles
- EVTC vs. RBA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Evertec reports unauthorized transactions at Brazilian subsidiary Sinqia
- Are Investors Undervaluing Evertec (EVTC) Right Now?
- Hackers Target Evertec’s Sinqia in $77 Million Pix Breach, HSBC Among Banks Hit - TipRanks.com
- Has Evertec (EVTC) Outpaced Other Business Services Stocks This Year?
- EVTC vs. RBA: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Evertec to acquire 75% stake in Brazil’s Tecnobank for $144 million
- All You Need to Know About Evertec (EVTC) Rating Upgrade to Strong Buy
- Is Evertec (EVTC) Stock Undervalued Right Now?
- EVTC or RBA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Global Payments Q2 Earnings Beat on Issuer Solutions Strength
- Is Digi Power X Inc. (DGXX) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 6th
- EVERTEC, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EVTC)
- EVERTEC, Inc. (EVTC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evertec (EVTC) Q2 Revenue Jumps 8%
- Compared to Estimates, Evertec (EVTC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Evertec (EVTC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Evertec (EVTC) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Will Evertec (EVTC) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Evertec director Polak sells $80k in shares
- Evertec stock rating reiterated at outperform by William Blair
- EVERTEC reports results of annual stockholder meeting
- Evertec stock hits 52-week high at $38.32 amid steady growth
Range quotidien
33.42 33.97
Range Annuel
31.41 38.38
- Clôture Précédente
- 33.85
- Ouverture
- 33.97
- Bid
- 33.66
- Ask
- 33.96
- Plus Bas
- 33.42
- Plus Haut
- 33.97
- Volume
- 336
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- -4.67%
- Changement à 6 Mois
- -7.98%
- Changement Annuel
- 0.18%
20 septembre, samedi