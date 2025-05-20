KurseKategorien
Währungen / EVTC
Zurück zum Aktien

EVTC: Evertec Inc

33.85 USD 0.12 (0.36%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVTC hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.52 bis zu einem Hoch von 33.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Evertec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVTC News

Tagesspanne
33.52 33.98
Jahresspanne
31.41 38.38
Vorheriger Schlusskurs
33.73
Eröffnung
33.86
Bid
33.85
Ask
34.15
Tief
33.52
Hoch
33.98
Volumen
316
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
-4.13%
6-Monatsänderung
-7.46%
Jahresänderung
0.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K