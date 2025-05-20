Währungen / EVTC
EVTC: Evertec Inc
33.85 USD 0.12 (0.36%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVTC hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.52 bis zu einem Hoch von 33.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evertec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EVTC News
Tagesspanne
33.52 33.98
Jahresspanne
31.41 38.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.73
- Eröffnung
- 33.86
- Bid
- 33.85
- Ask
- 34.15
- Tief
- 33.52
- Hoch
- 33.98
- Volumen
- 316
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- -4.13%
- 6-Monatsänderung
- -7.46%
- Jahresänderung
- 0.74%
