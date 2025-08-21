通貨 / EVR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVR: Evercore Inc Class A
362.34 USD 14.08 (4.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVRの今日の為替レートは、4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり352.44の安値と362.49の高値で取引されました。
Evercore Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVR News
- Moelis & Co. Stock Up 33.5% in 3 Months: Is it a Lucrative Bet?
- エバーコア・パートナーズの株価、350.0ドルで史上最高値に到達
- Evercore Partners stock reaches all-time high at 350.0 USD
- Evercore (EVR) Is Up 7.24% in One Week: What You Should Know
- Evercore Inc (EVR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Here's Why Evercore (EVR) is a Strong Growth Stock
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Why Evercore (EVR) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Evercore Partners stock hits all-time high of 328.86 USD
- New Strong Buy Stocks for September 10th
- Best Income Stocks to Buy for September 10th
- Robinhood Markets (HOOD) Surges 15.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Goldman vs. Evercore: Which Investment Banking Stock Is a Smarter Bet?
- Why Is Evercore (EVR) Up 8% Since Last Earnings Report?
- Evercore Stock Hits 52-Week High: Is This the Right Time to Invest?
- Evercore Inc (EVR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Evercore Partners stock reaches all-time high at $324.14
- 5 Low-Leverage Stocks to Watch Ahead of a Possible September Rate Cut
- Wall Street hires more senior bankers as growing confidence spurs deal rebound
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Why Evercore (EVR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Evercore Stock?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Evercore and Interactive Brokers
1日のレンジ
352.44 362.49
1年のレンジ
148.63 362.49
- 以前の終値
- 348.26
- 始値
- 352.44
- 買値
- 362.34
- 買値
- 362.64
- 安値
- 352.44
- 高値
- 362.49
- 出来高
- 803
- 1日の変化
- 4.04%
- 1ヶ月の変化
- 15.59%
- 6ヶ月の変化
- 82.14%
- 1年の変化
- 44.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K