クォートセクション
通貨 / EVR
株に戻る

EVR: Evercore Inc Class A

362.34 USD 14.08 (4.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EVRの今日の為替レートは、4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり352.44の安値と362.49の高値で取引されました。

Evercore Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVR News

1日のレンジ
352.44 362.49
1年のレンジ
148.63 362.49
以前の終値
348.26
始値
352.44
買値
362.34
買値
362.64
安値
352.44
高値
362.49
出来高
803
1日の変化
4.04%
1ヶ月の変化
15.59%
6ヶ月の変化
82.14%
1年の変化
44.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K