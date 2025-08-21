Divisas / EVR
EVR: Evercore Inc Class A
348.26 USD 2.61 (0.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVR de hoy ha cambiado un 0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 344.06, mientras que el máximo ha alcanzado 353.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Evercore Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
344.06 353.76
Rango anual
148.63 353.76
- Cierres anteriores
- 345.65
- Open
- 345.78
- Bid
- 348.26
- Ask
- 348.56
- Low
- 344.06
- High
- 353.76
- Volumen
- 814
- Cambio diario
- 0.76%
- Cambio mensual
- 11.10%
- Cambio a 6 meses
- 75.06%
- Cambio anual
- 38.85%
