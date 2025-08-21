KurseKategorien
Währungen / EVR
Zurück zum Aktien

EVR: Evercore Inc Class A

362.34 USD 14.08 (4.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVR hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 352.44 bis zu einem Hoch von 362.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Evercore Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVR News

Tagesspanne
352.44 362.49
Jahresspanne
148.63 362.49
Vorheriger Schlusskurs
348.26
Eröffnung
352.44
Bid
362.34
Ask
362.64
Tief
352.44
Hoch
362.49
Volumen
803
Tagesänderung
4.04%
Monatsänderung
15.59%
6-Monatsänderung
82.14%
Jahresänderung
44.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K