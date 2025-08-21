Währungen / EVR
EVR: Evercore Inc Class A
362.34 USD 14.08 (4.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVR hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 352.44 bis zu einem Hoch von 362.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evercore Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EVR News
Tagesspanne
352.44 362.49
Jahresspanne
148.63 362.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 348.26
- Eröffnung
- 352.44
- Bid
- 362.34
- Ask
- 362.64
- Tief
- 352.44
- Hoch
- 362.49
- Volumen
- 803
- Tagesänderung
- 4.04%
- Monatsänderung
- 15.59%
- 6-Monatsänderung
- 82.14%
- Jahresänderung
- 44.47%
