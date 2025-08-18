Валюты / EVR
EVR: Evercore Inc Class A
345.65 USD 1.15 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVR за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 341.33, а максимальная — 346.62.
Следите за динамикой Evercore Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EVR
Дневной диапазон
341.33 346.62
Годовой диапазон
148.63 349.78
- Предыдущее закрытие
- 344.50
- Open
- 346.62
- Bid
- 345.65
- Ask
- 345.95
- Low
- 341.33
- High
- 346.62
- Объем
- 461
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 10.27%
- 6-месячное изменение
- 73.75%
- Годовое изменение
- 37.81%
