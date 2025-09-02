クォートセクション
通貨 / CYTK
CYTK: Cytokinetics Incorporated

49.29 USD 1.73 (3.64%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CYTKの今日の為替レートは、3.64%変化しました。日中、通貨は1あたり47.34の安値と49.33の高値で取引されました。

Cytokinetics Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
47.34 49.33
1年のレンジ
29.31 59.39
以前の終値
47.56
始値
48.00
買値
49.29
買値
49.59
安値
47.34
高値
49.33
出来高
6.577 K
1日の変化
3.64%
1ヶ月の変化
9.61%
6ヶ月の変化
19.99%
1年の変化
-6.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K