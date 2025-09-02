Валюты / CYTK
CYTK: Cytokinetics Incorporated
49.76 USD 0.32 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYTK за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.24, а максимальная — 50.99.
Следите за динамикой Cytokinetics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CYTK
- Cytokinetics устанавливает цену размещения конвертируемых облигаций на $650 миллионов
- Cytokinetics prices $650 million convertible notes offering
- Cytokinetics планирует выпуск конвертируемых облигаций на сумму $550 млн
- Cytokinetics plans $550 million convertible notes offering
- Акции Cytokinetics падают после объявления о выпуске конвертируемых облигаций на $550 млн
- Cytokinetics stock falls after announcing $550 million convertible notes offering
- Акции BeiGene падают из-за опасений по поводу указа Трампа, RBC видит возможность для покупки
- BeiGene stock falls on Trump EO concerns, RBC sees buying opportunity
- Cytokinetics at Morgan Stanley Conference: Aficamten’s Launch Strategy
- Cytokinetics stock maintains Buy rating at Jefferies following management update
- Cytokinetics Gains on Positive Late-Stage Cardiomyopathy Study Results
- Cytokinetics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on aficamten data
- Company News for Sep 3, 2025
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:CYTK)
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Cytokinetics at Citi’s Biopharma Conference: Aficamten’s Promising Path
- Cytokinetics: Game-Changing Data Confirms Best-In-Class Potential (NASDAQ:CYTK)
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Exploring The Changing Treatment Paradigm Transcript
- Stifel raises Cytokinetics stock price target to $96 on bullish outlook
- Cytokinetics (CYTK) Stock Is Skyrocketing Tuesday: What's Driving The Action? - Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Дневной диапазон
49.24 50.99
Годовой диапазон
29.31 59.39
- Предыдущее закрытие
- 49.44
- Open
- 49.44
- Bid
- 49.76
- Ask
- 50.06
- Low
- 49.24
- High
- 50.99
- Объем
- 3.107 K
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 10.65%
- 6-месячное изменение
- 21.13%
- Годовое изменение
- -5.11%
