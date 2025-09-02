КотировкиРазделы
CYTK: Cytokinetics Incorporated

49.76 USD 0.32 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CYTK за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.24, а максимальная — 50.99.

Следите за динамикой Cytokinetics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
49.24 50.99
Годовой диапазон
29.31 59.39
Предыдущее закрытие
49.44
Open
49.44
Bid
49.76
Ask
50.06
Low
49.24
High
50.99
Объем
3.107 K
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
10.65%
6-месячное изменение
21.13%
Годовое изменение
-5.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.