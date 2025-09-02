CotizacionesSecciones
CYTK: Cytokinetics Incorporated

47.56 USD 2.20 (4.42%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CYTK de hoy ha cambiado un -4.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.45, mientras que el máximo ha alcanzado 51.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cytokinetics Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
47.45 51.71
Rango anual
29.31 59.39
Cierres anteriores
49.76
Open
49.61
Bid
47.56
Ask
47.86
Low
47.45
High
51.71
Volumen
14.107 K
Cambio diario
-4.42%
Cambio mensual
5.76%
Cambio a 6 meses
15.77%
Cambio anual
-9.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B