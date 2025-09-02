Valute / CYTK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CYTK: Cytokinetics Incorporated
48.66 USD 0.63 (1.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CYTK ha avuto una variazione del -1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.96 e ad un massimo di 49.32.
Segui le dinamiche di Cytokinetics Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYTK News
- General Mills, Nvidia e FedEx in calo nel premarket; Netflix e Baidu in rialzo
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- Cytokinetics fissa il prezzo dell’offerta di obbligazioni convertibili da 650 milioni di dollari
- Cytokinetics prices $650 million convertible notes offering
- Cytokinetics pianifica un’offerta di obbligazioni convertibili da 550 milioni di dollari
- Cytokinetics plans $550 million convertible notes offering
- Il titolo di Cytokinetics scende dopo l’annuncio di offerta di note convertibili
- Cytokinetics stock falls after announcing $550 million convertible notes offering
- Il titolo BeiGene crolla su timori per ordine esecutivo di Trump, RBC vede opportunità d’acquisto
- BeiGene stock falls on Trump EO concerns, RBC sees buying opportunity
- Cytokinetics at Morgan Stanley Conference: Aficamten’s Launch Strategy
- Cytokinetics stock maintains Buy rating at Jefferies following management update
- Cytokinetics Gains on Positive Late-Stage Cardiomyopathy Study Results
- Cytokinetics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on aficamten data
- Company News for Sep 3, 2025
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:CYTK)
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Cytokinetics at Citi’s Biopharma Conference: Aficamten’s Promising Path
- Cytokinetics: Game-Changing Data Confirms Best-In-Class Potential (NASDAQ:CYTK)
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Exploring The Changing Treatment Paradigm Transcript
- Stifel raises Cytokinetics stock price target to $96 on bullish outlook
- Cytokinetics (CYTK) Stock Is Skyrocketing Tuesday: What's Driving The Action? - Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)
Intervallo Giornaliero
47.96 49.32
Intervallo Annuale
29.31 59.39
- Chiusura Precedente
- 49.29
- Apertura
- 49.32
- Bid
- 48.66
- Ask
- 48.96
- Minimo
- 47.96
- Massimo
- 49.32
- Volume
- 4.563 K
- Variazione giornaliera
- -1.28%
- Variazione Mensile
- 8.21%
- Variazione Semestrale
- 18.45%
- Variazione Annuale
- -7.21%
20 settembre, sabato