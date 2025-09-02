QuotazioniSezioni
Valute / CYTK
Tornare a Azioni

CYTK: Cytokinetics Incorporated

48.66 USD 0.63 (1.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CYTK ha avuto una variazione del -1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.96 e ad un massimo di 49.32.

Segui le dinamiche di Cytokinetics Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CYTK News

Intervallo Giornaliero
47.96 49.32
Intervallo Annuale
29.31 59.39
Chiusura Precedente
49.29
Apertura
49.32
Bid
48.66
Ask
48.96
Minimo
47.96
Massimo
49.32
Volume
4.563 K
Variazione giornaliera
-1.28%
Variazione Mensile
8.21%
Variazione Semestrale
18.45%
Variazione Annuale
-7.21%
20 settembre, sabato