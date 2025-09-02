통화 / CYTK
CYTK: Cytokinetics Incorporated
48.66 USD 0.63 (1.28%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CYTK 환율이 오늘 -1.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.96이고 고가는 49.32이었습니다.
Cytokinetics Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
47.96 49.32
년간 변동
29.31 59.39
- 이전 종가
- 49.29
- 시가
- 49.32
- Bid
- 48.66
- Ask
- 48.96
- 저가
- 47.96
- 고가
- 49.32
- 볼륨
- 4.563 K
- 일일 변동
- -1.28%
- 월 변동
- 8.21%
- 6개월 변동
- 18.45%
- 년간 변동율
- -7.21%
