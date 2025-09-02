CotationsSections
Devises / CYTK
CYTK: Cytokinetics Incorporated

48.66 USD 0.63 (1.28%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CYTK a changé de -1.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.96 et à un maximum de 49.32.

CYTK Nouvelles

Range quotidien
47.96 49.32
Range Annuel
29.31 59.39
Clôture Précédente
49.29
Ouverture
49.32
Bid
48.66
Ask
48.96
Plus Bas
47.96
Plus Haut
49.32
Volume
4.563 K
Changement quotidien
-1.28%
Changement Mensuel
8.21%
Changement à 6 Mois
18.45%
Changement Annuel
-7.21%
20 septembre, samedi