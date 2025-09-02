Devises / CYTK
CYTK: Cytokinetics Incorporated
48.66 USD 0.63 (1.28%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CYTK a changé de -1.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.96 et à un maximum de 49.32.
Suivez la dynamique Cytokinetics Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CYTK Nouvelles
- General Mills, Nvidia et FedEx en baisse en pré-ouverture; Netflix et Baidu en hausse
- Cytokinetics fixe le prix de son émission d’obligations convertibles à 650 millions $
- Cytokinetics prévoit une offre de billets convertibles de 550 millions $
- L’action Cytokinetics chute après l’annonce d’une offre d’obligations convertibles de 550 millions $
- L’action BeiGene chute suite aux préoccupations concernant le décret de Trump, RBC y voit une opportunité d’achat
- Cytokinetics at Morgan Stanley Conference: Aficamten’s Launch Strategy
- Cytokinetics stock maintains Buy rating at Jefferies following management update
- Cytokinetics Gains on Positive Late-Stage Cardiomyopathy Study Results
- Cytokinetics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on aficamten data
- Company News for Sep 3, 2025
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:CYTK)
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Cytokinetics at Citi’s Biopharma Conference: Aficamten’s Promising Path
- Cytokinetics: Game-Changing Data Confirms Best-In-Class Potential (NASDAQ:CYTK)
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Cytokinetics, Incorporated (CYTK) Exploring The Changing Treatment Paradigm Transcript
- Stifel raises Cytokinetics stock price target to $96 on bullish outlook
- Cytokinetics (CYTK) Stock Is Skyrocketing Tuesday: What's Driving The Action? - Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)
Range quotidien
47.96 49.32
Range Annuel
29.31 59.39
- Clôture Précédente
- 49.29
- Ouverture
- 49.32
- Bid
- 48.66
- Ask
- 48.96
- Plus Bas
- 47.96
- Plus Haut
- 49.32
- Volume
- 4.563 K
- Changement quotidien
- -1.28%
- Changement Mensuel
- 8.21%
- Changement à 6 Mois
- 18.45%
- Changement Annuel
- -7.21%
20 septembre, samedi