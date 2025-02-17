通貨 / CLPR
CLPR: Clipper Realty Inc
4.28 USD 0.07 (1.66%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLPRの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり4.22の安値と4.34の高値で取引されました。
Clipper Realty Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.22 4.34
1年のレンジ
3.39 7.12
- 以前の終値
- 4.21
- 始値
- 4.22
- 買値
- 4.28
- 買値
- 4.58
- 安値
- 4.22
- 高値
- 4.34
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- 1.66%
- 1ヶ月の変化
- -4.25%
- 6ヶ月の変化
- 9.18%
- 1年の変化
- -25.69%
