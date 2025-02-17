Валюты / CLPR
CLPR: Clipper Realty Inc
4.15 USD 0.17 (3.94%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLPR за сегодня изменился на -3.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.13, а максимальная — 4.30.
Следите за динамикой Clipper Realty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.13 4.30
Годовой диапазон
3.39 7.12
- Предыдущее закрытие
- 4.32
- Open
- 4.23
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Low
- 4.13
- High
- 4.30
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -3.94%
- Месячное изменение
- -7.16%
- 6-месячное изменение
- 5.87%
- Годовое изменение
- -27.95%
