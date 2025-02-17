Dövizler / CLPR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLPR: Clipper Realty Inc
4.14 USD 0.14 (3.27%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLPR fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.13 ve Yüksek fiyatı olarak 4.28 aralığında işlem gördü.
Clipper Realty Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLPR haberleri
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Is Clipper Realty (CLPR) Stock Undervalued Right Now?
- 2 REITs To Buy Before September 17th
- Clipper Realty: Undervalued With A Dividend Yield That's Fully Covered By AFFO (NYSE:CLPR)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- Clipper Realty (CLPR) Q2 NOI Hits Record
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Beats Q2 FFO Estimates
- Innovative Industrial Properties (IIPR) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Are Investors Undervaluing Apple Hospitality REIT (APLE) Right Now?
- Park Hotels & Resorts (PK) Beats Q2 FFO Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Clipper Realty Stock: Upside Potential, But Far From Risk-Free (NYSE:CLPR)
- New Strong Buy Stocks for July 18th
- Best Value Stocks to Buy for July 18th
- Best Income Stocks to Buy for July 18th
- Should Value Investors Buy Clipper Realty (CLPR) Stock?
- REITs With Great Upside Potential
- Clipper Realty: 141 Livingston Renewal, 9.8% Yield, Multifamily Rent Growth (NYSE:CLPR)
- Buy The Dip: 2 REITs Trading At Irresistible Bargains
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Clipper Realty: Q4 Reignites Bull Case, 9.3% Dividend, Strong Buy (NYSE:CLPR)
Günlük aralık
4.13 4.28
Yıllık aralık
3.39 7.12
- Önceki kapanış
- 4.28
- Açılış
- 4.28
- Satış
- 4.14
- Alış
- 4.44
- Düşük
- 4.13
- Yüksek
- 4.28
- Hacim
- 31
- Günlük değişim
- -3.27%
- Aylık değişim
- -7.38%
- 6 aylık değişim
- 5.61%
- Yıllık değişim
- -28.13%
21 Eylül, Pazar