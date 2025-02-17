Devises / CLPR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLPR: Clipper Realty Inc
4.14 USD 0.14 (3.27%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLPR a changé de -3.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.13 et à un maximum de 4.28.
Suivez la dynamique Clipper Realty Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLPR Nouvelles
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Is Clipper Realty (CLPR) Stock Undervalued Right Now?
- 2 REITs To Buy Before September 17th
- Clipper Realty: Undervalued With A Dividend Yield That's Fully Covered By AFFO (NYSE:CLPR)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- Clipper Realty (CLPR) Q2 NOI Hits Record
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Beats Q2 FFO Estimates
- Innovative Industrial Properties (IIPR) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Are Investors Undervaluing Apple Hospitality REIT (APLE) Right Now?
- Park Hotels & Resorts (PK) Beats Q2 FFO Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Clipper Realty Stock: Upside Potential, But Far From Risk-Free (NYSE:CLPR)
- New Strong Buy Stocks for July 18th
- Best Value Stocks to Buy for July 18th
- Best Income Stocks to Buy for July 18th
- Should Value Investors Buy Clipper Realty (CLPR) Stock?
- REITs With Great Upside Potential
- Clipper Realty: 141 Livingston Renewal, 9.8% Yield, Multifamily Rent Growth (NYSE:CLPR)
- Buy The Dip: 2 REITs Trading At Irresistible Bargains
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Clipper Realty: Q4 Reignites Bull Case, 9.3% Dividend, Strong Buy (NYSE:CLPR)
Range quotidien
4.13 4.28
Range Annuel
3.39 7.12
- Clôture Précédente
- 4.28
- Ouverture
- 4.28
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Plus Bas
- 4.13
- Plus Haut
- 4.28
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- -3.27%
- Changement Mensuel
- -7.38%
- Changement à 6 Mois
- 5.61%
- Changement Annuel
- -28.13%
20 septembre, samedi