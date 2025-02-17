Währungen / CLPR
CLPR: Clipper Realty Inc
4.28 USD 0.07 (1.66%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLPR hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.22 bis zu einem Hoch von 4.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clipper Realty Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.22 4.34
Jahresspanne
3.39 7.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.21
- Eröffnung
- 4.22
- Bid
- 4.28
- Ask
- 4.58
- Tief
- 4.22
- Hoch
- 4.34
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- -4.25%
- 6-Monatsänderung
- 9.18%
- Jahresänderung
- -25.69%
