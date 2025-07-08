通貨 / BTCT
BTCT: BTC Digital Ltd
2.91 USD 0.12 (4.30%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BTCTの今日の為替レートは、4.30%変化しました。日中、通貨は1あたり2.81の安値と2.97の高値で取引されました。
BTC Digital Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BTCT News
- BTC Digital adds $5 million in ethereum to strategic reserves
- BTC Digital purchases $5 million in ethereum, holdings reach 2,135 ETH
- BTC Digital shifts focus to Ethereum with $6 million financing
- BTC Digital announces pivot to Ethereum, closes $6M financing round
- BTC Digital closes $6 million registered direct offering
- BTC Digital stock tumbles after $6 million share offering
- BTC Digital completes $1 million bitcoin strategic reserve
- BTC Digital stock surges after establishing $1 million Ethereum reserve
- BTC Digital acquires $1 million in ethereum for strategic reserve
- BTC Digital establishes $1 million Ethereum strategic reserve
- BTC Digital advances Georgia mining project with liquid cooling
1日のレンジ
2.81 2.97
1年のレンジ
1.46 25.40
- 以前の終値
- 2.79
- 始値
- 2.85
- 買値
- 2.91
- 買値
- 3.21
- 安値
- 2.81
- 高値
- 2.97
- 出来高
- 328
- 1日の変化
- 4.30%
- 1ヶ月の変化
- 13.23%
- 6ヶ月の変化
- -27.79%
- 1年の変化
- 90.20%
